РИАМО - 5 мар. Новая транспортная развязка появится на пересечении дороги Солнцево-Бутово-Видное с магистральной улицей МКАД-Коммунарка-Остафьево, ее начнут строить в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Строительство многоуровневой транспортной развязки с путепроводом на пересечении дороги Солнцево-Бутово-Видное с магистральной улицей МКАД-Коммунарка-Остафьево начнется в этом году. В настоящее время объявлен конкурс на определение подрядной организации, которая выполнит строительство объекта», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» объявило конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,786 миллиарда рублей. Итоги конкурса подведут 8 апреля.

На пересечении дороги Солнцево-Бутово-Видное с магистральной улицей МКАД-Коммунарка-Остафьево построят путепровод длиной 293 метра. Он будет состоять из двух частей: левой и правой сторон, обеспечивающих движение транспорта в обе стороны по трем полосам движения.

Кроме того, построят подходы к путепроводу МКАД-Коммунарка-Остафьево, съезд с территории АДЦ «Коммунарка» на автомобильную дорогу Солнцево-Бутово-Видное и обустроят инженерные коммуникации.