РИАМО - 5 мар. С начала января по указанию инспекторов Госадмтехнадзора Подмосковья от снега и наледи очистили более 530 кровель нежилых зданий и сооружений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проводят ежедневные рейды по проверке очистки от снега и наледи кровель нежилых зданий в Подмосковье.

«В фокусе внимания инспекторов при проведении проверок в зимний период в первую очередь остаются социально значимые объекты: школы, детские сады, больницы, поликлиники, то есть объекты с массовым пребыванием людей», – говорится в сообщении.

С начала января от снега и наледи очистили более 530 кровель нежилых зданий. По итогам проверок были выданы предписания, они были исполнены. Остальные замечания по содержанию крыш устранили в день замечания.

Наибольшее количество нарушений хода уборки кровель нежилых зданий устранено в городских округах Зарайск, Дубна, Подольск, Орехово-Зуево, Домодедово, Рузский и Чехов.