РИАМО - 5 мар. Сведения в отношении ООО «Медатрон» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий заключенного с Росгвардией контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные ФГКУ здравоохранения «Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской федерации», в отношении ООО «Медатрон» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на поставку хирургической стерильной ваты. В связи с нарушением ООО «Медатрон» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии ФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Медатрон» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», – заключается в материале.