РИАМО - 5 мар. Сотрудники столичной полиции разыскивают злоумышленника, который украл с банковского счета москвича 100 тысяч евро и около 3 миллионов рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, пострадавший мужчина в 2014 году положил на счет в банке 100 тысяч евро и 2,9 миллиона рублей. В 2019 году через мобильное приложение банка он выяснил, что на его счетах отсутствуют все денежные средства. Сотрудники банка заявили, что закрытие вклада и снятие денег произошло 22 февраля.

«При просмотре камер видеонаблюдения установлено, что в банк зашел мужчина, похожий на пострадавшего, предъявил паспорт на его имя и ему выдали денежные средства. После этого мужчина ушел в неизвестном направлении. Ущерб составил около 10 миллионов рублей», – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент по факту хищения проводится доследственная проверка.

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