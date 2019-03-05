РИАМО - 5 мар. Кинокомпания Warner Bros. проинформировала о том, что третий полнометражный фильм «Шерлок Холмс» не выйдет в декабре 2020 года, он перенесен, сообщает Газета.ru.

«Согласно имеющейся информации, очередная часть о приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона выйдет на экраны 22 декабря 2021 года. Главные роли в ней вновь исполнят Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу», - говорится в сообщении.

«Шерлок Холмс» - детективный боевик Гая Ричи, в основе которого лежат произведения Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе, хотя основной сюжет оригинален. Премьера первого фильма состоялась в декабре 2009 года.