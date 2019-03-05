РИАМО - 5 мар. Роспотребнадзор посоветовал выбирать цветы с полураскрытыми бутонами в подарок на Международный женский день, сообщает Газета.ru.

«Покупка цветов – дело не только интересное, но и достаточно ответственное. В ведомстве отметили, что при покупке живых цветов необходимо обращать внимание на стебель, он не должен быть слишком сухим», - говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что цветы с полностью раскрытым бутоном простоят намного меньше, чем с полураскрытыми бутонами.

Кроме того, в Роспотребнадзоре добавили, что цветы не стоит надолго оставлять без воды.