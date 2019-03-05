РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. В нескольких многоквартирных домах на проспекте Юных Ленинцев подмосковного Подольска во вторник отключат свет из-за проводимых ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Пятого марта с 14:00 до 17:00 не будет подаваться электроэнергия по улице проспект Юных Ленинцев, дома №№84, 84А, 4Б, 88, 88А, 88Б в связи с работами на подстанции. Также в это же время центральные тепловые пункты №25 (на проспекте Юных Ленинцев, дом №40А) и №26 (улица 8 марта) будут остановлены из-за запланированных работ», – говорится в сообщении.

Помимо этого, с 09:00 отключили горячую воду из-за ремонтных работ в доме №76, корпус 2 по улице Кирова и в домах №№1, 3, 3 (корпуса 1, 5 и 5Б) по Октябрьскому проспекту. Воду включат после окончания проводимых работ.