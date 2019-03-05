РИАМО - 5 мар. На территории усадьбы «Люблино» в Москве в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории начались работы по созданию площадки с качелями, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

В юго-восточной части парка усадьбы будет создана прогулочная зона, центром которой станет площадка с качелями. Они станут не просто частью ландшафтного дизайна, но и ее украшением и добавят парку романтики.

«На данный момент залиты бетонные плиты, в которые установили колонны под будущие качели. В ближайшее время рабочие приступят к монтажу перекладин, на которые впоследствии будут подвешены сами качели», - говорится в сообщении.

Площадка с качелями будет иметь форму круга, ее площадь составит более 350 квадратных метров. По периметру смонтируют круговую конструкцию, в которой будут подвешены 32 сидения. Согласно концепции комплексного благоустройства, она будет оформлена в общей стилистике всех объектов парка, гармонирующих с окружающей природой. Здесь могут кататься как дети, так и взрослые.

«Качели будут расположены среди деревьев в пейзажной части усадьбы «Люблино». Здесь можно будет и покачаться, и отдохнуть или почитать книгу на свежем воздухе. Кроме того, в этом месте приятно будет просто посидеть или пообщаться, любуясь окружающей природой», - добавляется в материале.

Помимо этого, в парке активно ведутся работы по монтажу двух сцен для проведения массовых мероприятий и строительству павильона для церемоний бракосочетаний и других общественно-культурных событий. Кроме этого, здесь идет устройство спортивных и детских площадок.

Также вдоль Люблинского пруда обустроят уютную набережную. Территорию дополнительно озеленят: создадут новые цветники, высадят деревья и кустарники.

Завершить работы по строительству площадки планируется в текущем году.