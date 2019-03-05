РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 мар. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 38-летнюю женщину, которая пропала в деревне Марусино подмосковных Люберец 10 февраля, сообщается на официальном сайте отряда.

«В деревне Марусино Люберец пропала 38-летняя Данилова Марина Алексеевна. С 10 февраля 2019 года ее местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

Рост женщины 160 сантиметров, она нормального телосложения, волосы темно-русые, стрижка каре, глаза карие. Возможно, была одета в салатовую куртку, розовую шапку с козырьком. С собой, возможно, была сиреневая дамская сумочка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Алексеевой, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».