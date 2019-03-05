РИАМО - 5 мар. В столичном районе Зябликово появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс, задние планируют построить к 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Состоялись торги по аренде земельного участка общей площадью 0,27 гектара, находящегося в районе Зябликово по адресу: Ореховый бульвар, владение 26, земельный участок 3. В аукционе приняли участие семь инвесторов. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок был определен в размере 1,5% от его кадастровой стоимости.

«Победителем по итогам торгов стала компания ООО «ТКС Технология», предложившая за объект наибольшую сумму в размере 18 146 656 рублей», - уточняется в материале.

ПО словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, по условиям аукциона договор аренды будет заключен сроком на 2 года 8 месяцев для строительства спорткомплекса.

«С прошлого года мы предлагаем особые условия инвесторам, желающим арендовать земельные участки для строительства таких объектов социального назначения как медцентры, спорткомплексы или образовательные и культурные учреждения. Для них стартовая ставка аренды составляет 1,5% от кадастровой стоимости участка в год», - пояснил министр.

Он добавил, что при этом окончательная цена устанавливается по результатам аукциона. С одной стороны, такая мера делает земельные участки востребованными для бизнеса, с другой – у жителей районов Москвы появляется больше мест для занятия спортом, обучения, медобслуживания и досуга.

Узнать более подробно о выставлении объектов на городские торги и проведении заявочных кампаний можно на инвестиционном портале правительства Москвы в разделе «Земельные объекты».