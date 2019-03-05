РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. В подмосковном Подольске для 18 многоквартирных домов объявили конкурс по выбору управляющей организации, сообщается на сайте управляющей компании МУП «ДЕЗ».

«Уважаемые собственники помещений многоквартирных домов по адресам: 1-й Суворовский тупик, дома №№6, 11, улица Левитана, дома №№7/22, 9, 15, улица Плещеевская, дома №№23, 27, 35А, 37, 39, 41, 46, 48, 66/2 и улица Суворова, дома №№14, 17, 19, 24А. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации горокруга, в соответствии с ЖК РФ, в отношении вышеуказанных домов объявил открытый конкурс по отбору управляющей организации», – говорится в сообщении.

Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены 4 апреля, а сам конкурс проведут 5 апреля. Организатором является комитет по ЖКХ и благоустройству администрации городского округа. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-57-94.