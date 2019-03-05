РИАМО - 5 мар. Одно из двух сохранившихся зданий архитектора Федора Шехтеля – дом, увенчанный башенкой со сказочным петушком – передадут в аренду победителю городского аукциона, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Редкая возможность арендовать исторически значимый объект с внутренним двором, гаражом и бытовой пристройкой появилась у предпринимателей, отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«На аукцион выставлен трехэтажный деревянный особняк под административное назначение с хозяйственной постройкой и гаражом на несколько автомобилей на Чоботовском проезде, дом 4, строение 1, 2, 3. Ожидаемо, что объект с редкими характеристиками вызовет интерес со стороны бизнес-сообщества. Однако будущий арендатор должен неукоснительно соблюдать охранные обязательства – дом Шехтеля относится к объекту культурного наследия федерального значения», – подчеркнул Дегтев.

Деревянная усадьба представляет собой шедевр модерна, уточнил москвовед Филипп Смирнов.

«В конце XIX века архитектор Шехтель начал искать новый выразительный язык. Он готовился ко Всемирной выставке в Глазго и запланировал несколько деревянных павильонов. Показал проекты книгоиздателю Левенсону – тот захотел построить дачу в таком стиле. Шехтель реализовал проект, и, спустя три года, построил другое здание в таком же стиле – Ярославский вокзал. На настоящий момент дача Левенсона – одно из двух сохранившихся деревянных зданий авторства Шехтеля. Это шедевр модерна в «русском романтическом стиле», – отметил Смирнов.

Стартовая цена годовой аренды лота составляет 2,1 миллиона рублей. Заявки для участия в торгах принимаются до 21 марта. Аукцион пройдет 28 марта 2019 года.