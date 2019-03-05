РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 мар. Поликлинику №4 в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи капитально отремонтируют в 2019 году, об этом стало известно в ходе рабочего визита члена фракции «Единая Россия», депутата Мособлдумы Тараса Ефимова, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Учреждение здравоохранения включили в региональную государственную программу «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 год после обращения депутатов Мособлдумы.

«Поликлиника №4 находится на первом этаже жилого здания и давно нуждается в капитальном ремонте, о чем неоднократно говорили жители в ходе осенней выборной кампании губернатора. Итогом сотни встреч с горожанами стала программа первоочередных наказов, в которую вошло 75 мероприятий по всей Московской области на общую сумму 20 миллиардов рублей», – сказал Ефимов.

Он добавил, что, прежде всего, это строительство и ремонт социальных объектов, расселение ветхого жилья, благоустройство парков и дворов, решение экологических проблем.

По словам Ефимова, часть предложений дополнительно включены в региональные программы текущего года. В Балашихе таким объектом стала поликлиника №4, на ремонт которой из регионального бюджета выделили 53,6 миллиона рублей.

Вместе с заведующей поликлиникой Мариной Чиковой депутат осмотрел кабинеты врачей и пообщался с посетителями.

«Часть работ, к примеру, замена ветхих окон на новые стеклопакеты, была проведена два года назад. Выделенные средства планируем направить на внутренние отделочные работы, ремонт инженерных коммуникаций и входной группы», – пояснила Чикова.

Ефимов добавил, что по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова продолжается совместная работа с правительством Московской области по включению еще одного мероприятия по Балашихе на текущий год – дооснащение медицинским оборудованием поликлиники в микрорайоне Павлино.