РИАМО - 5 мар. В рамках операции «Паводок» на территории Московской области ликвидировали около 20 подтоплений по предписанию Госадмтехнадзора, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В период таяния снега инспекторы Госадмтехнадзора Московской области работают на предупреждение подтоплений территорий Подмосковья. Объектами операции «Паводок» являются ливневые канализации, водоотводные каналы, ливнеприемные колодцы, а также места подтоплений городских территорий.

«С начала прошедшей недели, когда начал сходить снег, по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора ликвидировано 18 подтоплений различных территорий. Наибольшее количество ликвидировано в Раменском районе и городских округах Балашиха и Щелково», - говорится в сообщении.

Операция «Паводок» продлится до середины апреля.

«Чаще всего выявляемые нарушения касаются ненадлежащего содержания люков и дождеприемных колодцев, ненадлежащего состояния водозаборных устройств», - уточняется в материале.

Госадмтехнадзор ведет большую предупредительную работу по предотвращению подтоплений территорий. Так, заблаговременно, ведомством доведена до муниципалитетов информация о проблемных местах, где долго не вывозится снег, где не прочищены водоприемные решетки, вследствие чего и происходят зачастую подтопления.

Также инспекторы информируют противопаводковые оперативные штабы муниципалитетов о фактах систематического подтопления дворовых проездов, пешеходных тротуаров и переходов, подходов к остановочным пунктам и иных территорий общественного пользования. Профилактическая работа целенаправленно ведется в ходе операции «Двор без сугробов».