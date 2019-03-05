РИАМО - 5 мар. В Старосадском переулке столицы капитально отремонтируют шестиэтажный жилой дом, построенный в 1900 году, архитектурный облик здания и планировка помещений сохранятся, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москомэкспертиза согласовала проектную документацию по ремонтным работам в данном доме.

«Проектными решениями предусматривается ремонт как внутренней, так и внешней отделки дома, в ходе которого будет обеспечена дальнейшая безопасная эксплуатация здания», — отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В доме приведут в порядок фасады, кровлю и чердак. Деревянные конструкции на крыше обработают огнезащитным составом. Рабочие восстановят штукатурку и окраску, отремонтируют входные группы. В подъездах заменят входные двери, а также деревянные окна на лестничных клетках.

Кроме того, по проекту планируется обновить покрытие стен, потолков и пола, а также отремонтировать ограждения. В подвале рабочие приведут в порядок штукатурку, окрасят стены и потолки, заменят входные двери и сделают удобный доступ к инженерным коммуникациям.

Архитектурный облик здания начала ХХ века и планировка помещений сохранятся.