РИАМО - 5 мар. Сотрудники полиции задержали 40-летнюю жительницу Подмосковья и 55-летнего приезжего мужчину, подозреваемых в сбыте крупной партии наркотического средства, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Как уточняется в материале, злоумышленники забирали запрещенные средства и вещества через тайники в различных районах города, фасовали и продавали также путем закладок.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в Южном округе столицы полицейские задержали подозреваемых после получения денежных средств от сотрудника полиции, выступившего в роли покупателя наркотического средства», – говорится в сообщении.

Оперативник передал подозреваемым купюры-муляжи на сумму 1,3 миллиона рублей, а злоумышленники в свою очередь передали ему неизвестное вещество общим весом 1,2 килограмма. Исследование показало, что 503 грамма изъятого является наркотическим средством – производным 2-(1-Бутил-1H-индазол-3-карбоксамидо) уксусной кислоты. Остальное вещество направлено на исследование в рамках возбужденного уголовного дела.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу.