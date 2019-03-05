РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 мар. Чуть менее 3 граммов героина изъяли сотрудники полиции у 30-летнего жителя Одинцова в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник Главного управления МВД России по Московской области.

«Третьего марта в 22:00 на улице Чкалова в поселке Нахабино городского округа Красногорск оперуполномоченными отделения уголовного розыска установлен и доставлен в УМВД гражданин 1989 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 2,8 грамма героина», – сообщил сотрудник.

По его словам, мужчина проживает в поселке Покровский Городок городского округа Одинцово.

Мужчина задержан. Против него 4 марта Следственное управление УМВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи №228 УК РФ «Незаконный оборот наркотиков».