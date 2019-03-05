РИАМО - 5 мар. В столице с начала 2019 года выдали порядка 3,5 тысяч карт москвича жителям предпенсионного возраста, карта обеспечивает бесплатный проезд на общественном транспорте и метро, а также позволяет получать скидки в магазинах, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий города.

Карта полагается женщинам 55 лет и мужчинам 60 лет, имеющим страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по возрасту в соответствии с федеральным законодательством.

«Карта москвича – ключ от умного города. Она объединяет сервисы и услуги для москвичей. Мы работаем над тем, чтобы карта стала доступна большему числу горожан. В прошлом году, например, ее начали получать столичные аспиранты и ординаторы. А в этом – жители предпенсионного возраста», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Новой льготной категории по карте москвича полагается бесплатный проезд в метро, МЦК, пригородных поездах и на наземном транспорте в Москве и Московской области. Также они могут получить скидки в 7,5 тысячах столичных магазинов, которые участвуют в дисконтной программе.

Кроме того, карта москвича работает как банковская, заменяет полис ОМС. С ее помощью можно без комиссии оплачивать штрафы, ЖКУ, услуги образования на портале mos.ru.

Заявления на оформление карты москвича принимают в МФЦ. Изготовление карты займет не более 30 дней. На это время заявителю выдается временный единый социальный билет для проезда в метро, МЦК и на наземном транспорте, а также справка для приобретения бесплатного проезда на пригородных поездах.