РИАМО - 5 мар. В столице с начала 2019 года выдали порядка 3,5 тысяч карт москвича жителям предпенсионного возраста, карта обеспечивает бесплатный проезд на общественном транспорте и метро, а также позволяет получать скидки в магазинах, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий города.
Карта полагается женщинам 55 лет и мужчинам 60 лет, имеющим страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по возрасту в соответствии с федеральным законодательством.
Новой льготной категории по карте москвича полагается бесплатный проезд в метро, МЦК, пригородных поездах и на наземном транспорте в Москве и Московской области. Также они могут получить скидки в 7,5 тысячах столичных магазинов, которые участвуют в дисконтной программе.
Кроме того, карта москвича работает как банковская, заменяет полис ОМС. С ее помощью можно без комиссии оплачивать штрафы, ЖКУ, услуги образования на портале mos.ru.
Заявления на оформление карты москвича принимают в МФЦ. Изготовление карты займет не более 30 дней. На это время заявителю выдается временный единый социальный билет для проезда в метро, МЦК и на наземном транспорте, а также справка для приобретения бесплатного проезда на пригородных поездах.
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