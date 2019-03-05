РИАМО - 5 мар. Ритейлер «Вкусвилл» ведет переговоры с PNK Group об аренде 104 тысяч квадратных метров в логистическом комплексе «PNK парк Вешки» на севере Подмосковья, пишет во вторник газета «Ведомости».

«Сначала «Вкусвилл» арендует около 80 тысяч квадратных метров в этом объекте, но у него будет возможность увеличить площади еще на 24 тысячи квадратных метров. Сделка совершается по схеме build-to-suit, то есть PNK Group построит объект под нужны «Вкусвилла», – говорится в статье.

Сделка может быть закрыта уже в марте, уточняют собеседники «Ведомостей».

Учитывая близость «PNK парк Вешки» к МКАД, стоимость аренды там может составлять 5-5,5 тысяч рублей за 1 квадратный метр в год без учета налогов и расходов на обслуживание, отметил директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank Сергей Кузичев.

В ассортименте «Вкусвилла» высока доля свежих и скоропортящихся продуктов, поэтому для сети склад возле МКАД удобен для оперативного пополнения магазинов.

«Вкусвилл» второй год подряд наращивает складские площади: в начале прошлого года ритейлер арендовал 52 тысячи «квадратов» в «PNK Северное Шереметьево». Тогда это был единственный готовый склад такой площади с температурным режимом, который сдавался в аренду.