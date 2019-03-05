РИАМО - 5 мар. Минздрав предложил штрафовать врачей и медучерждения, если оказываемая ими помощь не соответствует клиническим рекомендациям, сообщает Газета.ru.
Текст проекта документа ведомства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
«Согласно представленному проекту, на юридических лиц предлагают накладывать штраф в размере 70 тысяч рублей, а на физических – 20 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
Авторы проекта документа предлагают внести данные изменения в административный кодекс к 2022 году.
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Нужно ли штрафовать врачей за неправильное оказание помощи?
Да, это будет мотивировать их должным образом исполнять свои обязанности
31%
Нет, у них и так небольшие зарплаты
31%
Штрафовать только в случае крупного вреда здоровью
31%
Лучше сразу увольнятьРезультаты
31%
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