РИАМО - 5 мар. Минздрав предложил штрафовать врачей и медучерждения, если оказываемая ими помощь не соответствует клиническим рекомендациям, сообщает Газета.ru.

Текст проекта документа ведомства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Согласно представленному проекту, на юридических лиц предлагают накладывать штраф в размере 70 тысяч рублей, а на физических – 20 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Авторы проекта документа предлагают внести данные изменения в административный кодекс к 2022 году.