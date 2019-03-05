РИАМО (КОРОЛЕВ) – 5 мар. Школьники из подмосковного Королева победили на чемпионате России по интеллектуальным играм, сообщила председатель комитета образования муниципалитета Ирина Ваврик.

Первый чемпионат России по интеллектуальным играм для школьников прошел в Москве. В нем приняли участие 20 команд из Ростова, Москвы, Тамбова, Владимира, Краснодара, Республики Чувашия. Организатором чемпионата стала Российская ассоциация интеллектуальных клубов. Королев был представлен тремя командами из гимназии №3.

«Команда «Молния», в которую вошли ученики 9-11 классов, стала победителем чемпионата России по интеллектуальным играм, ребята получили кубок и золотые медали», – написала Ваврик в своем Instagram-аккаунте.

Команда «КУН», в которую вошли ученики 5 и 6 классов, заняла второе место, а команда «Мозговой шторм» получила диплом участников чемпионата.