РИАМО - 5 мар. Конкурс на проектирование переходного перехода через Белорусское направление Московской железной дороги и Северный дублер Кутузовского проспекта объявили в столице, итоги подведут 9 апреля, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города.

«Новый надземный пешеходный переход появится через Белорусское направление МЖД и Северный дублер Кутузовского проспекта со стороны улицы Василисы Кожиной, владение 13 и обеспечит выход пешеходов на Кутузовский проспект. В настоящее время объявлен конкурс на проектирование объекта», - отметил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Подведомственное департаменту ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» объявило конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 29, 4 миллиона рублей. Подведение итогов конкурса намечено на 9 апреля 2019 года.

Проектом предусматривается строительство пешеходного перехода длиной 130 метров, ширина прохожей части - 4 метра, он будет иметь два выхода, которые оснастят лестничными сходами и лифтами. Лестничные сходы защитят от атмосферных осадков композитными материалами, установят автоматизированную систему снегоудаления.

Для маломобильных граждан предусмотрена установка напольных тактильных указателей в переходе.

«Решение о строительстве данного пешеходного перехода принято мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным на основании обращения москвичей», - добавил Бочкарев.