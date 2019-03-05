РИАМО - 5 мар. В новой Москве возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пассажир автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы УВД по Троицкому и Новомосковскому округам.

Водитель автомобиля Citroën, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следовал по улице Центральная в направлении улицы Лесная поселка Первомайское и совершил столкновение с движущимся впереди рейсовым пассажирским автобусом.

«В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса, которая была доставлена в одну из столичных больниц. 46-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте», – отмечается в материале.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Подозреваемый задержан.