РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 мар. Свыше 90 дорожных знаков заменили на территории городского округа Люберцы с начала текущего года, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Более 90 дорожных знаков заменили в Люберцах с начала года (2019 – ред.). Дорожные знаки, в том числе, обновили по просьбе жителей. Информация на знаках частично стерлась и стала плохо видна водителям, что небезопасно для всех участников движения», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что два дорожных знака заменили на минувшей неделе на Комсомольском проспекте в Люберцах.

«Комсомольский проспект находится в центре города, движение автотранспорта здесь оживленное, со светофорными объектами, пешеходными переходами и многочисленными предупреждающими и ограничивающими скорость знаками», – пояснил Ружицкий.