РИАМО - 5 мар. На площадках «Московской Масленицы» на площади Славы и на Городецкой улице 8 и 9 марта выступят полуфиналисты Высшей лиги КВН 2018 года – команда «Будем дружить семьями», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Команда «Будем дружить семьями» была создана в Москве в ноябре 2015 года. В основном составе – три «семейные пары»: «молодожены» Юлия Никитина и Станислав Скворцов, «влюбленные» Анна Медведева и Андрей Бородин, а также «опытная семейная пара» – Анастасия Смирнова и Руслан Новиков.

«Каждое выступление этой команды – яркие, добрые и невероятно смешные сценки, в которых каждый может узнать самого себя или кого-то из своих знакомых. Как говорят сами ребята, сюжеты для своих выступлений они берут из жизни. К примеру, скетчи «Будем дружить семьями» рассказывают о забавных случаях, произошедших на свиданиях, о семейных разногласиях, преодолеть которые помогают юмор и шутки, и, конечно же, о настоящей любви», – отмечается в материале.

На фестивале «Московская Масленица» эта команда выступит дважды: 8 марта в 19:00 на площади Славы, и 9 марта в 19:00 на Городецкой улице.

«Будем дружить семьями» участвуют в московских городских фестивалях не впервые – в январе этого года они подарили свой мини-концерт гостям фестиваля «Путешествие в Рождество».

Фестиваль «Московская Масленица» проходит с 1 по 10 марта 2019 года. Площадки работают с 11:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 по выходным. Свою лучшую продукцию представляют производители и фермеры из 20 регионов России. На фестивале можно попробовать 210 видов блинов, посмотреть интересные спектакли, послушать фолк-исполнителей и поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах.