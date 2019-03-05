РИАМО – 5 мар. Крупнейшая торговая интернет-площадка AliExpress начинает продавать в России автомобили, первым партнером станет китайский бренд Chery, в дальнейшем маркетплейс планирует расширять перечень автопроизводителей, пишет во вторник газета «Коммерсант».

«AliExpress с 5 марта начинает в России продажу автомобилей. Китайский производитель Chery первым запускает на площадке официальный магазин. На AliExpress будут представлены кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также комплектующие и аксессуары. Запуск новой категории приурочен к распродаже, которая стартует 28 марта», – говорится в материале.

AliExpress планирует расширять число автомобильных брендов и привлекать покупателей автомобилей за счет спецпредложений и дополнительного ассортимента.

Продавцом на AliExpress выступит АО «Чери Автомобили Рус» – официальный дистрибутор китайского автопроизводителя в России. Первоначально поступят в продажу автомобили, собранные в Китае, однако в дальнейшем планируется локализовать сборку в РФ, уточняется в статье.

Гендиректор AliExpress в России Лю Вей отметил, что интерес покупателей к новым категориям изучается на протяжении долгого времени.

«Мы отмечаем повышенный интерес покупателей к новым категориям, среди которых значительный рост показывают в том числе товары для автомобилей и мотоциклов. Изучение спроса на крупные покупки станет логичным продолжением расширения нашего ассортимента премиальными и международными брендами», – отметил Лю Вей.