РИАМО - 5 мар. Пассажиры электропоездов ЦППК используют официальное приложение компании для чтения книг, в феврале наиболее читаемыми стали романы «Коллекционер» Джона Фаулза, «Дверь в лето» Роберта Хайнлайна, «Острые предметы» Гиллиана Флинна, «Женщины» Чарльза Буковски и «Сильнее страха» Марка Леви, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы компании.

«Произведения Фаулза, Флинна, Буковски и Леви стали доступны в официальном мобильном приложении ЦППК в конце 2018 года. Ранее в топ-3 самых скачиваемых книг входили романы «Бегущий за ветром» Халеда Хоссейни, «Уникальный экземпляр. Истории о том о сем» Тома Хэнкса, «Дверь в лето» Роберта Хайнлайна», - сказал собеседник агентства.

По его словам, с октября 2018 года пассажиры электропоездов могут скачивать электронные книги в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». В разделе «Книги бесплатно» представлены 100 произведений российских и иностранных авторов. Подборка обновляется раз в три месяца.

Он добавил, что опция появилась благодаря сотрудничеству с крупнейшим сервисом электронных и аудиокниг в России «ЛитРес». Чтобы получить доступ к электронным книгам, необходимо установить мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК». Приложение можно скачать в AppStore и Google Play.