РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. В подмосковном Подольске разыскивают 15-летнюю девочку, которая пропала несколько дней назад в новой Москве, в последний раз ребенка видели недалеко от Подольска, сообщила «РИАМО в Подольске» мать пропавшего подростка.

«Ольга Видищева в возрасте 15 лет вышла из дома в селе Кленово новой Москвы 2 марта утром и с тех пор не выходила на связь. В последний раз ее видели в тот же день (2 марта – ред.) недалеко от Подольска. Сегодня (5 марта – ред.) нам сообщили, что ее видели недалеко от Подольска. Она шла по обочине в сторону горокруга», – сказала мать пропавшей.

Она пояснила, что девочка была одета в красную куртку до колен, белую шапку, серые лосины и красно-белые дутики с белой платформой.

«Сегодня мой супруг будет обращаться в поисковый отряд «Лиза Алерт». Прошу всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении сообщить по телефону: 8(925)108-56-76», – добавила она.