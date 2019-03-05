РИАМО - 5 мар. Роспотребнадзор планирует организовать общенациональную дополнительную иммунизацию населения против кори, так называемую подчищающую, пишет во вторник «Коммерсант».

Власти российских регионов помимо закупок надлежащего количества вакцины должны будут организовать мероприятия по иммунизации трудовых мигрантов и добиться «снижения числа лиц, отказывающихся от прививок».

«Соответствующий проект постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Подчищающая иммунизация, как правило, заключается в массовой прививочной кампании на территориях с высоким риском распространения заболевания», - поясняется в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в стране было зарегистрировано более 2,5 тысяч случаев заболевания корью в 2018 году по сравнению с 725 в 2017-м и 162 в 2016 году. Кроме того, в феврале текущего года рост заболеваемости связали «с большим количеством случаев завоза кори из других стран». А 1 марта в ведомстве сообщили о создании горячей линии по вопросам профилактики данного заболевания.

Согласно документу, все российские регионы с 1 апреля по 1 октября текущего года должны будут провести «мероприятия по подчищающей иммунизации против кори населения, а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность». Для проведения данного мероприятия будут составлены списки «подлежащих прививкам против кори по каждой медицинской организации», сформируют и оснастят вакциной прививочные бригады.

Подготовку к дополнительной иммунизации проведут до 22 марта. Кроме того, работодателей, привлекающих иностранных граждан, обяжут до конца года привить против кори сотрудников.

Корь – инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. При контакте с заболевшим вероятность заражения стремится к 100%. Исключение составляют люди, переболевшие корью, и привитые. Заболевание часто протекает тяжело, сопровождается серьезными осложнениями и может привести к летальному исходу.

При этом корь является управляемой инфекцией. Это значит, что своевременная вакцинация гарантирует защиту от заболевания.