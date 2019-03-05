РИАМО - 5 мар. Пожарные спасли пять человек во время возгорания в жилом доме на Зеленом проспекте в Восточном округе столицы, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу: Зеленый проспект, 58, поступило 4 марта в 23:21. Горела квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Для ликвидации пожара на место прибыли семь подразделений в количестве 25 человек.

«Из горящей квартиры был спасен один человек. Также с выше расположенного этажа спасены еще четыре человека с помощью капюшонов «Феникс». Принятыми мерами в 23:34 пожар был ликвидирован на площади 2 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала, заключается в материале.