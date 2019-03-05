РИАМО - 5 мар. Из поселка Мосрентген новой Москвы неизвестные угнали три «КамАЗа», которые принадлежали одной коммерческой фирме, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он отметил, что инцидент произошел 4 марта в поселке Мосрентген на улице Адмирала Корнилова.

«С территории строительного объекта неизвестный совершил кражу автомашины «КамАЗ». Материальный ущерб составил около 7,9 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

Кроме того, неизвестные совершили кражу еще двух машин «КамАЗ», принадлежащих ООО. Ущерб составил около 1 миллиона рублей, добавил он.

По словам представителя пресс-службы, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).