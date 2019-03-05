РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. Подольский хоккейный клуб (ХК) «Витязь» уступил ХК «ЦСКА» в домашнем матче со счетом 1:3 и завершил сезон в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте подольского клуба.

В Подольске 4 февраля на безе Ледового дворца «Витязь» прошел матч между хоккейными клубами «Витязь» и «ЦСКА» (1/4 финала чемпионата КХЛ).

«Лейтмотив четвертой игры с обладателем Кубка континента – победа! Однако лучший клуб регулярного чемпионата одолеть не так и просто. И быстрые две пропущенные шайбы – такую фору дать лидеру КХЛ… На последней минуте Ортио покидает наши ворота, штурм «Витязей» такой, что, кажется, на льду наших семеро! Увы, эта атака становится заключительной в нынешнем сезоне. Сезоне, за который минимум не стыдно! Итог матча: 1:3 в пользу ХК «ЦСКА», – говорится в сообщении.

Подольский клуб завершает сезон КХЛ и отправляется на заслуженный отдых. Всего данный матч посмотрели 5,5 тысячи зрителей.