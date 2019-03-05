РИАМО (КОРОЛЕВ) – 5 мар. Многофункциональные центры (МФЦ) в подмосковном Королеве будут закрыты 8 и 10 марта в связи с праздничными днями, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ.

«Уважаемые жители Королева, обращаем ваше внимание на режим работы МФЦ в праздничные дни. Офисы МФЦ 7 и 9 марта будут работать с 8:00 до 22:00, 8 и 10 марта в МФЦ – выходные дни», – говорится в сообщении.

В городском округе Королев работают четыре МФЦ. Федеральные, региональные и муниципальные услуги можно получить в ТЦ «Гелиос» на проспекте Космонавтов, дом №20А. В микрорайоне Юбилейный офис МФЦ находится по адресу: Пионерская улица, дом №1/4, а в микрорайоне Первомайский – на Советской улице, дом №42 и в ТЦ «Сигма» на улице Калинина, дом №6Б.