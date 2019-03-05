РИАМО - 5 мар. На юге Москвы произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина вынудил женщину выскочить из окна квартиры на первом этаже на улицу, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 5 марта около 21:30 поступило сообщение о конфликте на улице Бирюлевской, дом 44.

«По предварительным данным, в квартире на первом этаже произошел конфликт на бытовой почве между мужчиной и женщиной, в ходе которого мужчина вынудил женщину выскочить из окна на улицу и угрожал ей расправой», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сотрудники полиции задержали мужчину и доставили его в территориальное подразделение для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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