РИАМО (КОРОЛЕВ) – 5 мар. Акция по сбору макулатуры и пластиковых крышечек состоится в подмосковном Королеве 9 марта, на собранные эко-баллы волонтеры планируют приобрести необходимые вещи для детского отделения городской больницы, сообщил «РИАМО в Королеве» волонтер НКО «Мой чистый город» Андрей Беляков.

За все время проведения акций по сбору вторсырья в помощь детскому отделению больницы собрали более 30 тысяч эко-баллов, на которые были приобретены пульсоксиметр «МД-300М», радионяня, датчик «М-50С», смеси, детские круги и другие вещи.

«Принести макулатуру и пластиковые крышечки можно будет девятого марта с 11:00 до 17:00 к главному входу в бассейн стадиона «Вымпел». Мы призываем всех жителей Королева принять активное участие в акции. Сдать макулатуру можно и в любое другое время, связавшись с волонтерами НКО «Мой чистый город», – сказал Беляков.

Волонтерам можно сдать для переработки книги, каталоги, бумагу А4, журналы, газеты, тетради и картон. Макулатура принимается в пачках, перевязанных веревкой или скотчем. Также принимаются пластиковые крышечки с бутылок минеральной воды, газировки, кваса и Tetra Pak.

С волонтерами можно связаться по телефону: 8(966)324-87-58, через сайт или в соцсетях.