РИАМО - 5 мар. Глава Amazon Джефф Безос остался самым богатым человеком планеты, его состояние составило 131 миллиард долларов, сообщает Газета.ru.
Согласно представленной Forbes информации, состояние Безоса выросло на 19 миллиардов долларов.
«Уточняется, что вопрос о том, сохранит ли он лидирующее место в рейтинге в следующем году после развода с женой Маккензи, которая может получить половину состояния, остается открытым», - говорится в сообщении.
Также наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс является самой богатой женщиной мира, ее состояние оценивается в 49,3 миллиарда долларов.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии