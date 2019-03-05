РИАМО - 5 мар. Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции направил в Минфин РФ предложение о минимальной розничной цене (МРЦ) на пиво, она должна быть от 35 рублей за 0,5 литра, пишут во вторник «Известия».

Союз в своих расчетах учитывал затраты на сырье и материалы, производственные и внепроизводственные расходы, минимальную рентабельность, акциз.

«В итоге получилось, что МРЦ на пиво должна составить не меньше 35 рублей — размер не учитывает наценку дистрибутора (порядка 10%) и торговой сети. Об этом «Известиям» сообщил представитель союза, уточнив, что эти расчеты уже направлены в Минфин», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день, по данным ритейлеров, минимальная розничная цена бутылки пива объемом 0,5 литра составляет 30 рублей, средняя — 50–60 рублей.

В союзе полагают, что установление МРЦ на данную продукцию поднимет качество продаваемого пива.

Ранее Минфин РФ начал разрабатывать постановление правительства о том, чтобы наделить кабмин функцией регулировать МРЦ на все категории алкогольной продукции. В пояснительной записке сказано, что установление минимальных цен - это одна из мер по борьбе с оборотом нелегальной продукции. Более того, она позволит сформировать конкурентоспособную среду на рынке сбыта.

В свою очередь производители пива не поддерживают установление минимальной стоимости алкогольного напитка. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев отметил, что вопрос введения МРЦ актуален только для тех видов алкогольной продукции, где велика доля нелегального рынка, а «пиво к такой категории не относится».

Сегодня минимальная цена на бутылку водки в магазинах составляет 215 рублей, бренди — 307 рублей, коньяка — 388 рублей, шампанского — 164 рубля.