РИАМО - 5 мар. В отношении столичных застройщиков в феврале вынесли более 70 постановлений о штрафах на общую сумму 3,15 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«С 1 по 28 февраля 2019 года в отношении 27 организаций-застройщиков Москомстройинвестом было вынесено 71 постановление в виде штрафов на общую сумму 3,15 миллиона рублей», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Также в службу судебных приставов для принудительного взыскания сдано 57 постановлений на общую сумму штрафов 3,195 миллиона рублей. Одновременно с этим составлено 44 протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

Как и ранее, основные нарушения компаний-застройщиков связаны с невыполнением в установленный срок законных предписаний комитета, вынесенных по итогам внеплановых проверок, неразмещением необходимой информации в ЕИСЖС и прочее.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма штрафов увеличилась почти в четыре раза: в феврале 2018 года московских застройщиков оштрафовали на сумму 790 тысяч рублей», - отметила Пятова.

Если компании-застройщики и их руководители, ранее привлеченные постановлениями ведомства к административной ответственности в виде штрафов, не оплатили их в установленный срок, Москомстройинвест обращается в службу судебных приставов с последующим взысканием штрафов в принудительном порядке. Одновременно составляются протоколы о возбуждении административных дел.