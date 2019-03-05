РИАМО - 5 мар. 2,4 тысячи кожаных браслетов с функционалом транспортной карты «Тройка» поступили в продажу в сувенирных магазинах и на стойках «Живое общение» в метро, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичной подземки.

«В продажу поступило 2,4 тысячи кожаных браслетов с функционалом карты «Тройка». Кожаные браслеты «Тройка» поступили в сувенирные магазины на «Трубной» и «Маяковской», а также на стойки «Живое общение», где расположены сувенирные витрины», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что браслеты представлены в пяти цветах: черном - 300 штук, синем - 400 штук, также представлено по 600 штук коричневых и вишневых браслетов и 500 штук розовых. Размер браслетов регулируется, цена одного - 650 рублей.

«Метрополитен выпускает карты «Тройка» в необычных формах с 2017 года. В сувенирных магазинах и витринах пассажиры могут купить брелоки, силиконовые браслеты, кольца, а также наклейки и вкладыши с чипом карты. Основная идея была в том, чтобы такие аксессуары помогали пассажирам экономить время: не искать в сумке или кармане проездной перед проходом через турникет», - уточнил представитель пресс-службы.