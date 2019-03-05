РИАМО - 5 мар. В подмосковной Балашихе на базе СК «Орион» состоялся первый фестиваль боевых искусств, а 24 марта в округе пройдут чемпионат и первенство региона по тхэквондо МФТ, говорится в сообщении пресс-службы федерации тхэквондо МФТ Московской области.

Организатором турнира, который прошел 3 марта, выступила школа боевых искусств Дмитрия Яковлева. В Балашиху приехали начинающие спортсмены и действующие чемпионы России и Европы из разных школ единоборств, работающих на территории Московской области. Общее количество участников фестиваля превысило 350 человек.

«Мы постарались создать качественную соревновательную площадку для спортсменов всех уровней подготовки. Для опытных бойцов турнир стал отличной ступенью для подготовки к предстоящим всероссийским и международным стартам», – сказал руководитель школы боевых искусств Дмитрий Яковлев.

По его словам, фестиваль дал уникальную возможность спортсменам начального уровня подготовки принять участие в крупном спортивно-массовом мероприятии, встретиться с спортсменами своей возрастной категории и своего уровня подготовки.

«Сегодня массовый спорт – это приоритетное направление развития спорта в Московской области. Каждый год мы способствуем открытию новых школ единоборств в регионе. Важно, чтобы у подмосковных детей в их городах были созданы лучшие условия для занятия спортом. Мы эту задачу успешно решаем», – прокомментировал первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области, президент федерации тхэквондо МФТ Подмосковья Александр Менчук.

Кроме того, 24 марта в Балашихе состоятся чемпионат и первенство Московской области по тхэквондо МФТ. Турнир станет отборочным в состав сборной команды Московской области по тхэквондо на 2019 год.