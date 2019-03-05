РИАМО - 5 мар. Полицейские Раменского задержали женщину, которая пять раз сообщала об угрозе взрыва в домах в деревне Островцы, все звонки оказали ложными, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Сотрудниками полиции МУ МВД России «Раменское» в результате оперативно-разыскных мероприятий задержана 47-летняя уроженка Москвы, подозреваемая в заведомо ложных сообщениях.

«Установлено, что злоумышленница в течение 10 дней пять раз звонила в экстренную службу «112» и сообщала о том, что якобы существует угроза трем многоквартирным домам в деревне Островцы. Информация была проверена, предметов, представляющих опасность, не обнаружено», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.