РИАМО - 5 мар. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» прошла Международная ландшафтная конференция, на ней назвали имена финалистов-дизайнеров, которые создадут собственные сады во время фестиваля «Цветочный джем», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участники будут представлять девять стран — Россию, Италию, Францию, Финляндию, Китай, Уругвай, Словакию, Казахстан и Грузию. В финал отобрано 42 проекта. Дизайнеры поборются за звание лучших в номинациях «Большой выставочный сад», «Средний выставочный сад», «Малый выставочный сад», «Ландшафтный проект для социальных территорий» и «Студенческий конкурс проектов», - говорится в сообщении.

В конференции участвовали ведущие представители ландшафтной отрасли России и мира, члены экспертного совета «Цветочного джема — 2019» и международного жюри конкурса. Эксперты посчитали, что уровень представленных работ вырос в несколько раз по сравнению с прошлыми годами.

Количество финалистов в номинации «Студенческий конкурс проектов» решили увеличить до 10. Кроме того, помимо 10 отобранных в финал в номинации «Средний выставочный сад», два проекта из этой категории будут реализованы в номинации «Малый выставочный сад».

«Было очень трудно выбрать из множества проектов. Все работы совершенно разные, но практически все — очень интересные и вдохновляющие. Это было сложное решение», — сказал председатель экспертного совета Джеймс Бассон.

Чтобы определить финалистов, жюри пришлось провести дополнительное очное заседание, которое продолжалось до позднего вечера.

Фестиваль «Цветочный джем» и одноименный конкурс городского ландшафтного дизайна будут проходить в Москве с 23 августа по 8 сентября. Они входят в цикл городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В 2017 году на фестиваль пришли 7,2 миллиона гостей. Мероприятие стало «Событием года» по версии VIII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.

В прошлом году столичные площади, улицы, скверы, бульвары, территории школ, учреждений культуры и здравоохранения украсили более 1500 выставочных садов «Цветочного джема». Для этого использовали более четырех миллионов живых цветов и растений.