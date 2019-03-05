РИАМО - 5 мар. Во вторник утром в столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и подмосковном «Жуковском» задержали и отменили 40 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» 13 рейсов задержано. В «Домодедове» четыре рейса задержано и 16 отменено. В аэропорту «Шереметьево» задерживаются пять рейсов.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задерживаются два рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.