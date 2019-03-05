РИАМО - 5 мар. В рамках Весеннего фестиваля, который пройдет на ВДНХ в Москве с 8 по 10 марта, запланированы мастер-классы, экскурсии и концерт, сообщается на официальном сайте мэра города.

«С 8 по 10 марта в историческом парке «Россия - Моя история» на ВДНХ (павильон №57) будет проходить Весенний фестиваль. В праздничной программе — концерт, мастер-классы, экскурсии, посвященные Международному женскому дню и Масленице. Вход на все мероприятия бесплатный, регистрация не требуется. Экскурсионные группы будут формироваться в порядке живой очереди. Каждую экскурсию смогут посетить до 40 человек. Ограничений по количеству участников для других мероприятий нет», - говорится в сообщении.

Весенний фестиваль откроется 8 марта в 12:00 экскурсией «Неслабый пол». Гостей парка приглашают осмотреть выставку «Романовы», посвященную царской династии, и узнать, какое влияние на ход российской истории и судьбу царской фамилии оказали женщины.

В 13:00 начнется костюмированная лекция «Беседа о русском веере». Участникам расскажут об истории появления этого аксессуара и особенностях его производства. Кроме того, любой сможет освоить секретный язык, на котором дамы общались с кавалерами при помощи складного опахала. Также на лекции покажут веера знаменитых женщин Российской империи.

Еще один популярный шифр, ставший символом придворного этикета XIX века, можно будет изучить в 14:00 во флористической мастерской «Александровский букет». Здесь пройдет мастер-класс, посвященный языку цветов. Всех желающих научат не просто собирать букеты, но и объясняться с их помощью в чувствах.

Также в Международный женский день исторический парк подарит посетителям праздничный концерт. Любимые русские и зарубежные хиты зазвучат по-новому в современной обработке кавер-коллективов. В 16:00 публику ждет встреча с инструментальным квартетом Sign Music Band. Следом на сцену выйдут участники проекта «Хоркестр», объединившие в своем творчестве хоровое искусство, популярную музыку и ритмы битбокса. Завершит концерт выступление молодой джазовой певицы Анастасии Fox.

А 9 и 10 марта пройдут мастер-классы «Женские ремесла». На них обучат традиционным приемам плетения и покажут, как ткали полотно на Руси. Гости научатся плести декоративные шнуры и тесьму с использованием обычной столовой вилки или деревянной дощечки.

С традициями масленичных народных гуляний познакомит экскурсия «Русский уклад». А применить полученные знания на практике посетителям предложат на мастер-классах по приготовлению блинов и начинки для них. Попробовать праздничное угощение можно будет во время дегустации.