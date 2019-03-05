РИАМО - 5 мар. Специальный онлайн-сервис для поддержки малого и среднего бизнеса запустили в Москве, он поможет с арендой и покупкой недвижимости (в том числе земли), находящейся в собственности города, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Субсидии, помощь в подборе помещений и получении кредитов, бесплатные курсы и консультации — в Москве действуют десятки различных программ поддержки предпринимателей. Только полезных онлайн-сервисов — уже 11, а электронных госуслуг для бизнеса — больше 80. Новый цифровой помощник позволит разобраться в земельно-имущественных вопросах, сэкономив и время, и деньги», - сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Предприниматели могут записаться на личную консультацию или получить ее по телефону в течение 48 часов. Специалисты подскажут, как грамотно подготовить документы, провести землеустроительные работы, продлить договор аренды и решить множество других вопросов.

Ранее заработал другой бесплатный онлайн-сервис — «Выездной консультант». Он позволяет предпринимателям бесплатно получить персональную консультацию о мерах городской поддержки, не выходя из офиса. Специалисты сами приедут и подробно расскажут о субсидиях, льготах и бесплатных образовательных программах. Заявку можно оставить на сайте проекта «Малый бизнес Москвы» в разделе «Онлайн-сервисы». Также обратиться за консультацией по-прежнему можно в любой из 15 центров услуг для бизнеса.

В 2018 году специалисты «Малого бизнеса Москвы» провели более 100 тысяч бесплатных консультаций, посвященных созданию и ведению бизнеса, налоговому и бухгалтерскому учету, трудовому и гражданскому законодательству, имущественной и финансовой поддержке со стороны столичного правительства.