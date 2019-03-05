РИАМО - 5 мар. Праздничные мероприятия в честь Международного женского дня пройдут в 18 парках Москвы, посетителей ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, сообщается во вторник на официальном сайте мэра города.

«В парке Победы на Поклонной горе установят двухметровую цветочную фотозону для впечатляющих снимков. А в саду «Эрмитаж», Воронцовском, Таганском и некоторых других парках всем женщинам будут дарить цветы. Попасть на самую яркую ледовую дискотеку можно в саду имени Баумана. Для представительниц прекрасного пола вход на каток весь день будет бесплатным. А в 20:00 на «КиноКатке» покажут романтическую комедию «Сердцеедки» режиссера Дэвида Миркина», - говорится в сообщении.

Кроме сада имени Баумана, покататься на льду бесплатно посетительницы смогут в саду «Эрмитаж».

В «Филях» 8 марта устроят традиционный «Цветочный забег». Он стартует на главной аллее парка в 13:00. Принять участие в трехкилометровом марафоне приглашают всех желающих мужчин. В начале забега они получат букет цветов, который смогут затем подарить любой посетительнице парка. Для участия в забеге предварительной регистрации не требуется.

В Таганском парке Международный женский день начнут отмечать в 12:00, там устроят вечеринку во французском стиле. На главной площади молодые певцы исполнят популярные песни на французском языке, гостей будут встречать мимы, которые подарят дамам цветы. Все желающие смогут посетить бесплатные мастер-классы, где научат танцевать кадриль. В парке также откроют фотозону с главным символом Парижа — Эйфелевой башней.

«В парке Горького в честь праздника организуют бесплатные пешеходные туры. В 12:00 состоится прогулка «14 историй о любви». Она посвящена романтическим легендам и любовным историям, которые происходили на территории, которую теперь занимает парк Горького. В 14:00 гостей парка ждет увлекательный квест Cherchez la femme. Его участники должны решать головоломки и отвечать на вопросы, связанные с известными историческими личностями, которые любили гулять в парке. А в 16:00 можно попасть на экскурсию «Женские дуэли, балы и развлечения обитателей Нескучного сада», - добавляется на сайте.

Гид расскажет, в каких случаях женщины выясняли отношения между собой с помощью оружия, о дворянских забавах и многом другом. Для участия в квесте и экскурсиях необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте парка.

В Измайловском парке изюминкой праздничной программы станет запуск в небо тысячи светящихся шариков. Полюбоваться зрелищем можно в 17:30 и в 18:30. На центральной площади расположится ярмарка, где можно приобрести полезные вещи и подарки, а также фуд-корт. Музыканты исполнят в парке популярные песни о любви.

«В Перовском парке гостей ждет «Шекспировская весна». Группа «Длина дыхания» выступит с творческой авторской программой «Золотой век поэзии». Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению открыток. Для детей будет организована анимационная программа», - заключается в материале.