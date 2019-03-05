РИАМО - 5 мар. Жители Москвы и Подмосковья, которым уже посчастливилось увидеть подснежники в этом году, делятся в социальных сетях своими снимками первоцветов.

Первые подснежники в Москве расцвели уже в конце февраля - их обнаружили в Теневом саду возле главного входа в Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород». Со временем подснежники стали замечать и в других местах, например, в районе Преображенское на востоке города - пост с фотографиями цветов опубликовали на странице «Преображенка» в соцсети «ВКонтакте». Снимки подснежников размещают в соцсетях и жители разных уголков Московской области.

«А у нас, во Фрязине, подснежники распустились!» - говорится в записи на странице «Подслушано во Фрязино».

Пользовательница Instagram с ником nadinsparrow обнаружила «вестников весны» в поселке Загорянский в городском округе Щелково, а inessavolchkova из Чехова посвятила первым весенним цветам стихотворение.

«Пройдет, конечно, этот зимний холод, но времени останутся следы… Ведь главное, поверь, не время года: а чтоб зима закончилась внутри…» - подписала пользователь свой кадр с подснежником.

В Instagram также выложили фотографии с первоцветами, обнаруженными в Шатуре и Солнечногорске.

Подснежники (Galanthus) считаются самыми ранними цветами. Их цветение длится от пяти до трех недель. Подснежники неприхотливы, однако любят затененные места.

Ранее председатель комиссии Московской городской думы по экологической политике Зоя Зотова сообщила РИАМО, что в столице проведут рейды против незаконной продажи первоцветов. В таких проверках традиционно участвуют сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.