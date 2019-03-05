РИАМО - 5 мар. Пассажиропоток на станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро вырос в 2,5 раза с января, ежедневно в будние дни станцией пользуются более 12 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра города.

В первые рабочие дни января пассажиропоток станции по будням составлял более 4 тысяч человек. «Савеловская» открылась 30 декабря прошлого года. Благодаря запуску новой станции снизилась нагрузка на одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии. Раньше через «Савеловскую» серой ветки в метро попадали более 60 тысяч пассажиров.

«Новая станция БКЛ привлекает все больше пассажиров. Благодаря ее открытию метро в шаговой доступности получили почти 240 тысяч человек — это жители районов Беговой, Савеловский, Бутырский, Марьина Роща. Теперь они могут, например, проехать без пересадок от Савеловского вокзала до ТиНАО (станция метро «Рассказовка»)», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Строительство «Савеловской» Большой кольцевой линии началось в марте 2012 года. Это пилонная трехсводчатая станция с платформой островного типа, ее длина составляет 163 метра, а ширина — 19 метров. Она стала одной из самых глубоких и сложных в строительстве станций БКЛ (глубина заложения — свыше 65 метров).

Из двух подземных вестибюлей пассажиры могут выйти на Бутырскую улицу, к Савеловскому вокзалу и остановкам наземного транспорта. Дизайн станции выдержан в серой гамме, она отделана мрамором и гранитом. В архитектурном оформлении использовали световые элементы на пилонах и светодиодную подсветку. Все вместе они создают ощущение глубины пространства. Центральная часть свода украшена светильником чечевичной формы.