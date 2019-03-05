РИАМО - 5 мар. В Московском зоопарке из зимней спячки вышли степные сурки, которые спали в норе с конца октября, предварительно утеплив ее, сообщается на официальном сайте мэра города.

«За время спячки сурки потеряли около трети веса. Так, самец Арчи в октябре весил около 6,5 килограммов, а сейчас его вес составляет всего 4,7 килограмма. Проснувшимся голодным зверькам наши зоологи уже начали давать корм — салат и разнообразные овощи. Правда, пока небольшими порциями — суркам нужно время, чтобы восстановиться и вернуться к привычному режиму питания», - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В дневные часы посетители зоосада уже могут увидеть неспешно прогуливающего по вольеру Арчи. В ближайшее время, как только установится хорошая погода, укрытие окончательно покинут самки Сара и Нагайна. Понаблюдать за сурками можно на старой территории зоопарка. Грызуны обитают неподалеку от бассейна серых тюленей и вольера венценосных журавлей. Как только зверьки наберут вес, они начнут вместе резвиться, играть, а затем и готовиться к брачному периоду.

По словам Акуловой, у восьмилетнего Арчи и двух самок потомства еще не было ни разу. Это связано с тем, что сформировать размножающуюся пару сурков в неволе достаточно сложно. Специалисты зоопарка надеются, что в этом году удастся создать оптимальные условия для того, чтобы зверьки наконец стали родителями.

В природе сурки могут провести в спячке более полугода. Если весна ранняя и снег быстро тает, то они просыпаются даже в конце февраля. А если зима задерживается, то и животные спят до конца марта.