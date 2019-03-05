РИАМО - 5 мар. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, пройдут дожди, воздух прогреется до плюс 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область окажутся в зоне влияния атлантического циклона с серией атмосферных фронтов. При облачной погоде пройдут осадки в виде дождя. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 3 - плюс 5, по области 0 - плюс 5 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер юго-западного и западного направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в городе резко понизится и в середине дня составит 727 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.

Синоптики отмечают, что в такую погоду даже вполне здоровые люди испытывают дискомфорт, так как организм не успевает приспособиться к быстро меняющимся погодным условиям.

«Нелегко приходится людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов, гипотоникам и гипертоникам, перенесшим сосудистые катастрофы. У лиц, входящих в группу риска, могут появиться головные боли и боли в области сердца. Следует контролировать артериальное давление и при необходимости принимать лекарства, назначенные врачом», - заключается в материале.